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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: Tunceli'de Ahmet Kalker kod adlı terörist yakalandı

        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan "Ahmet Kalker" kod isimli M.A.'nın canlı olarak yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:34
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        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
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        Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22’si jandarma 13’ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu "Ahmet Kalker" kod isimli M.A. yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        BİR TERÖRİST İKNA EDİLİYOR

        Öte yandan yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan PKK, KCK ve YPG terör örgütü mensubu C.A.’nın ikna edilerek ülkeye dönmesinin sağlandığı ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

        VALİDEN AÇIKLAMA

        Operasyon hakkında bilgi veren Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Jandarma teşkilatımız çok önemli bir operasyona imza attı. 1995 ve 2000 yılları arasında ilimizde 25’i jandarma 2’si TSK personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olayına karışan 22’si jandarma 13’ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. isimli terörist düzenlenen operasyon ile yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

        Bununla beraber yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK, KCK, YPG terör örgütü mensubu ikna edildi. 8 Ekim 2024 tarihinde ülkeye dönmesi sağlandı ve adli işlemler başladı” dedi.

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        #Tunceli
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