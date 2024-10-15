Real Madrid'de Arda Güler çatışması! Teknik heyet ikiye bölündü
Real Madrid'de son zamanlarda oldukça az forma şansı bulabilen Arda Güler, teknik heyet arasında tartışma konusu oldu. Real Madrid Yardımcı Antrenörü Davide Ancelotti, Arda'nın ilk 11'de başlamasını isterken, Carlo Ancelotti'nin bu fikre sıcak bakmadığı iddia edildi.
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, forma süresi bulamaması tartışma konusu olmaya devam ediyor.
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Genç yıldız için eflatun-beyazlıların teknik heyeti ikiye bölündü.
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Carlo Ancelotti'nin yardımcı antrenörlüğünü yapan Davide Ancelotti, Arda Güler konusunda babasından farklı düşündüğü aktarıldı.
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İspanyol basınından Marca'nın radyosunda konuşan Raul Varela, "Davide Ancelotti (Real Madrid Yardımcı Antrenörü) Arda'nın ilk 11'de olmasını istiyor ancak Carlo Ancelotti bu fikre sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.
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Varela ile aynı programda konuşan Javier Tinto ise, "Teknik ekibin içerisinde tartışma yaşanıyor. Arda'yı nerede oynatacaklarını, ne oynadığını bilmiyorlar. 11'de başladığı maçlarda o kıvılcımı gösteremedi." sözlerini sarf etti.
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SEZON KARNESİ
Bu sezon Real Madrid ile 10 maçta 291 dakika süre alan Arda Güler gol veya asist katkısında bulunamadı.
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