Real Madrid'de Arda Güler çatışması! Teknik heyet ikiye bölündü

Varela ile aynı programda konuşan Javier Tinto ise, "Teknik ekibin içerisinde tartışma yaşanıyor. Arda'yı nerede oynatacaklarını, ne oynadığını bilmiyorlar. 11'de başladığı maçlarda o kıvılcımı gösteremedi." sözlerini sarf etti.