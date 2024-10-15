Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.