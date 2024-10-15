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        Haberler Gündem Güncel Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:27
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        • 1

          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

        • 2

          Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

        • 3

          Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

        • 4

          28 EYLÜL'DE CEP TELEFONU BULUNDU

          28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

        • 5

          Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

        • 6

          10 EKİM'DE BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

          Rojin’in kaybolduğu günden sonra Bardakçı Mahallesi'ne giriş çıkış yapan yaklaşık 400 araç incelendi. 10 Ekim günü Rojin'e ait başörtüsü sahilde bulundu.

        • 7

          CANSIZ BEDENİ BULUNDU

          Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

          Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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