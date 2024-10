Hasan Yalnızoğlu, hayatını kaybetti

Anadolu Ateşi'nin simge dansçısı, oyuncu, Oyuncu, profesyonel güreşçi ve model Hasan Yalnızoğlu, bu akşam hayatını kaybetti. Bakırköy Devlet Hastanesi’nde uzun süredir Pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, 49 yaşındaydı.

5 GÜN SONRA YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

20 Ekim 1974'te dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, 5 gün sonra 50'nci yaş gününü kutlayacaktı.

Hasan Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı. 2007'de dansçı Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştiren Yalnızoğlu, 7 yaşında bir kız çocuk babasıydı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AYNI PUANI ALIP İKİNCİ OLDU

Hasan Yalnızoğlu, 1997'de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci oldu. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 27 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi.

Erkan Özerman, o günü şöyle anlatmıştı: Jüri, bana neticeleri verdiğinde kel Hasan (Yalnızoğlu) ve Kenan (İmirzalıoğlu) 27 puan almıştı. 2 dakika içerisinde birini seçmeliydim. "Kenan'ı Best Model yapayım, Hasan'ı da Mr. International’a gönderirim" dedim.