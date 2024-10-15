Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.860,30 %1,85
        DOLAR 34,2330 %-0,11
        EURO 37,3365 %-0,20
        GRAM ALTIN 2.931,87 %0,49
        FAİZ 44,36 %-0,27
        GÜMÜŞ GRAM 34,69 %0,87
        BITCOIN 66.327,00 %0,64
        GBP/TRY 44,8104 %0,05
        EUR/USD 1,0899 %-0,09
        BRENT 73,45 %-5,18
        ÇEYREK ALTIN 4.793,61 %0,49
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Odeabank satılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Odeabank satıldı: İşte yeni sahibi

        Abu Dabi merkezli yatırım ve holding şirketi ADQ, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla kesin anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Odeabank satıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADQ ve Bank Audi'den yapılan açıklamaya göre, ADQ ve Lübnan'ın önde gelen bankalarından Bank Audi sal (Bank Audi), ADQ'nun Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank AŞ'nin ("Odeabank") sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için anlaşma imzalandı.

        Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation - IFC), IFC FIG Investment Company S.a.r.l ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development -EBRD) gibi diğer yatırımcılar da Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, Odeabank'ın satın alınmasının, portföy şirketlerinin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhütlerini pekiştirdiklerini belirtti.

        AlMulla, "ADQ'nun bir parçası olarak, Odeabank, yeni sermayeye erişim sağlayacak ve geniş portföyümüzü Türkiye'deki çekici piyasa dinamikleriyle destekleyerek sinerjileri açığa çıkarmaya olanak tanıyacaktır. Bu yatırımın, Odeabank'ın büyüme planlarının uygulanmasını hızlandırırken finansal hizmetler sektöründe teknolojik yeniliğe öncülük edeceğine eminiz." değerlendirmesini yaptı.

        ​​​​​​​Bank Audi CEO'su Khalil El Debs de "Bu işlem, Bank Audi Grubu'nun ana pazarımız olan Lübnan ve Avrupa'daki operasyonlarımıza odaklanma stratejisi ile uyumludur. Türk iştirakimiz Odea Bank AŞ'nin ADQ gibi küresel bir kurumun ilgisini çekmiş olmasından memnunuz" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        Habertürk Anasayfa