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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi - İş-Yaşam Haberleri

        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi

        Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekildi. Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifinin detaylı incelenerek 2025 yılındaki komisyonda değerlendirileceğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:47
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        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz" dedi. Güler Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin 2025 yılına bırakıldığını belirterek "Yasa teklifimizi daha detaylı şekilde inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Bugün sosyal medyada sözkonusu teklifin geri çekileceğine ilişkin iddialar da yer almıştı.

        TOPLANTI SONLANDIRILDI

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.

        Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantıyı sonlandırdı.

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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin herkesin gözbebeği olduğunu, özellikle yeni geliştirilen çelik kubbe hava savunma sistemi ve diğer elektronik harp sistemleriyle ilgili ciddi ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na bütçeden gerekli kaynakların aktarıldığını ifade eden Güler, "Hem bu sene hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğmuştu, teklifimizi de vermiştik. Burada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi konusunda itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Bunları daha detaylı incelemek, varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi daha detaylı bir incelemeye alacağız." diye konuştu.

        Güler, 2025 yılı bütçesinin bu hafta Meclis'e sunulacağını dile getirerek, "Teklifimizin gerek itiraz edilen hususlarını gerekse diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmelerini tamamlamış olduk. Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek varsa bu konuda değiştirilecek ya da geri çekilecek hususları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz."

        Güler, teklifin geri çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir talebi olup olmadığı sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır." yanıtını verdi.

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        KANUN TEKLİFİ NEYİ İÇERİYORDU?

        AK Parti’nin TBMM’de sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.

        Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu.

        TEKLİF İÇİN NE DEMİŞLERDİ?

        Kamuoyunda tartışmalara konu olan teklife ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız" ifadelerini kullanarak savunma projelerine kaynak gerektiğini belirtmişti.

        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
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        Teklifi güçlü şekilde savunan isimlerden BBP lideri Mustafa Destici Vatandaşların bu vergiyi ödememesi halinde Türkiye’nin sonunun Suriye, Irak, Filistin gibi olacağını öne süren Destici, sonraki açıklamasında da bankalara limit düşürenlerin kartlarının iptal edilmesi çağrısını yapmıştı.

        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
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        CHP lideri Özgür Özel de partisinin grup toplantısında “Vergi, kazanandan alınır. Türkiye'nin en büyük kâr elde eden bankalarından değil, kredi kartı borcuyla ayakta durmaya çalışan vatandaştan para almaya çalışıyor. Deli Dumrul'a sesleniyorum. Bu parayı alamazsın, onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın” diye konuşmuştu.

        Özel: Bu parayı alamazsın
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        Ayrıntılar gelecek...

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