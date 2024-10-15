REKLAM advertisement1

TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle:

"Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu'nu yürekten kutluyorum. Cumhurbaşkanı da aramış bunu da çok önemli buluyorum.

AK Parti iktidarı önlem almadığı için ölümlü işçi kazalarında maalesef Türkiye birinci ülke. Amasra maden faciası bir katliamdır bugün yıldönümüdür. Sayın Erdoğan o zaman, biz kader planına inanmış insanlarız dedi. Sayıştay raporlarına baktığımızda, aklı ve vicdanı olan bir iktidarın bunu önleyebileceğini görüyoruz.

REKLAM Havalandırma vantilatörünün 53 kez ikaz ve yüzlerce kez alarm verdiği bir felakettir Amasra maden faciası. Bu mesleğin fıtratında bu var diyorlar ama Almanya'da yüz yıldır ölümlü kaza olmuyorsa, kader planında bu var, demek sorumluluğun üzerini örtmek demektir. Bu iktidarın gitmesi de bu ülkenin kader planında vardır. TTK, Meclis'te yaptığı sunuşta neredeyse sorumluluğu ölen madencilerin üzerine attı. Suçluları aklayan bir süreç hiçbirimize yabancı bir süreç değildir. Suçlular, cezalarını alana kadar Amasra davasını takip etmeye devam edeceğiz. Soma'da yakınlarını kaybedenler de bilsin çok geçmeden o davalar bir daha açılacak ve anaların yüreğine su serpilecek.

Her-Nas'ın patronu hak yiyor ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dayandırıyor. O işçilerin kılına zarar gelirse bunun da sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. Adrese teslim bir ihale var. Öyle bir şartname yapmışlar ki ihale bakır madeni ihalesi. Sabah ihale yapıldı ve Cengiz Holding'e ait şirket ihaleyi aldılar. Sahada 80 milyon ton cevher var. 3.5 milyara ihaleyi almışlar cevherin değeri ise bunun 123 katı. Değeri 456 milyar TL. Tayyip bey bunu 3.5 milyar TL veren yandaşına veriyor. AK Partililer, MHP'liler siz bu yüzden mi bunlara oy verdiniz. Bunu unutmayacağız. Biz bunun peşini bırakmayız, ihalenin iptali için gereğini yapacağız. Nasıl bir yapıymış da Cengiz Holding'e bu veriliyor. Bu hak değildir, vicdani değildir. Yapılan iş ne dine ne imana ne ahlaka sığar. Bu soygundur, soyan Cengiz Holding'dir, soyulansa hepimiziz.

Barınak yapmak için 2028'e kadar süre vermişlerdi son olarak. Gebze'de, Ümraniye'de canlarımızı öldürdüler hepimizi mahvettiler. Biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız, asla da uygulatmayacağız. Ama kendi belediyeleri örtülü mesajı alanlar canlara kıyıyor. Bizim belediye başkanlarımız da vekillerimizde canlarımıza kıymayacağımızı söyledik. Derhal bu kanun değişmelidir. Grup başkanvekillerimiz bu konuyu Meclis'e dile getirip çağrıda bulunacaklar. Ama bir çağrımda Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine. Biz Yüce Mahkeme'ye bunu taşıdık ve bir an önce iptal etmelidir. Bir an önce AYM bu yasanın düzeltilmesini sağlamalıdır.

3 hafta önce Sayın Şimşek ekonominin iyiye gittiğini yeni vergiler getirmediklerini söylemişti. Ama Meclis'e AK Parti grubu 12 maddelik bir teklif getirdi. 1 Ekim'de Sayın Erdoğan, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir dedi. Buna anlam veremedik. Bu işte bir bit yeniği var dedik. Yönetimdeki beceriksizliğini örtmek için İsrail'i ortaya atıyor dedik. Dışişleri Bakanı gizemli laflar edecekti. Milli Savunma Bakanı, kahraman ordumuza rağmen bir şey diyemeyecekti düşüncesiyle, kapalı oturum istedik. Kendisi gelmedi, iki bakanını gönderdi. Kapalı oturumda konuşulanı 10 yıl söyleyemezsiniz ama söylenmeyecek bir bilgiyi Meclis'e verse kimse söylemez. Kapalı oturumda sizin bilmediğiniz 1 tek kelime söyleyemediler. İsrail'in Türkiye'ye saldıracağının kanıtını ortaya koyamadılar. Sayın Bahçeli siz de oradaydınız. Çıkın söyleyin ben bakanları dinledim ve İsrail'in Türkiye'ye saldıracağına ikna oldum, deyin. Meğerse ipteki cambaza bak deyip vatandaşın cebine el atacaklarmış.

Kredi kartından, kol saatine, motordan drona kadar her şeyden para toplamak istediler. Akşam tv'de konuşmasının nedeni hepimizden para almakmış. 22 yıl önce deprem nedeniyle alınan vergilere itiraz ederek kendileri iktidara gelmişlerdi. Vergi, kazanandan alınır. Türkiye'nin en büyük kâr elde eden bankalarından değil, kredi kartı borcuyla ayakta durmaya çalışan vatandaştan para almaya çalışıyor. Deli Dumrul'a sesleniyorum. Bu parayı alamazsın, onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın. O kredi kartıyla çocuğuna ilaç alan, bebek bezi alan, alışveriş yapan, doğalgaz parası ödeyen garibanın yakasından düşeceksin.

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde teğmenlerimizin Atatürk'e bağlılığını gösteren teğmenlerimize soruşturma açmışlardı dikkatle takip ediyoruz. Oradaki subayları sorumlu tutup 30-40 tanesini farklı yerlere tayin etmişler. O subaylar 15 Temmuz'da mücadele etmiş ve ülkesine hizmet etmiş. Bu haksızlıktır, esas mesele Sayın Erdoğan hiç rahatsız olacak bir şey yok, ne demiş teğmenler, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kimin olacak? O teğmenler Mustafa Kemal'in tarafında, fesli deli Kadir'in dirisine sen gittin ölüsüne 5 bakan gönderdin. Biz Mustafa Kemal'in tarafıyız, fesli deli Kadir, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu. Bu teğmenler cezalandırılırsa sen de tarafını göstereceksin. Bu millet genç teğmenlerin yanında, devleti de teğmenlerin karşısına dikenlerden ilk seçimde hesap soracak.

2015'ten bu yana sağlık çalışanlarına yönelik 120 bin sözlü ve fiziksel şiddet yaşandı. Sağlık emekçilerinin haklı taleplerinin her zaman yanında olacağız."