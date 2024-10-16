Düzce'de temizlik malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı
Düzce'de endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
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Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Beyköy'den çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Patlama ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı, ekiplerin dışında hiç kimse fabrikaya yaklaştırılmadı.
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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.
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Öte yandan, soğutma çalışmalarının ardından bölgeyi ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, itfaiye personeli ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.
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