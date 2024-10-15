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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor HT Spor'da 4 büyüklerin bilançosu ele alındı! "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti" - Trabzonspor Haberleri

        HT Spor'da 4 büyüklerin bilançosu ele alındı! "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"

        Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, HT Spor'da Ayça Kaçmaz'ın sunduğu 'Saha Dışı' programına konuk oldu. 4 büyüklerin son dönemdeki ekonomik bilançosunu ele alan Rahim Ak, çarpıcı yorumlarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 21:09 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:14
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        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
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        HT Spor'da Ayça Kaçmaz'ın sunduğu 'Saha Dışı' programında Süper Lig ve 4 büyüklerin son dönemdeki ekonomik bilançosunu inceledi. Programa konuk olan Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, önemli değerlendirmelerde bulundu.

        İşte Rahim Ak'ın sözleri:

        "Transferler arttıkça borçlar da artıyor. Galatasaray'ın hem yeni rakamları açıklandı hem de başkan Dursun Özbek'in sözleri var. Burada görünen şu yaklaşık 8 milyar liralık bir hasılat artışı var. Ama buna rağmen satışların maliyeti çok yüksek; Futbolculara ödenen miktar, transfer harcamaları hem de kulübün diğer harcamaları var. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bilançolarını daha düzenli hale getirebilmek ve sürdürebilir bir mali yapıya kavuşmak için futbolcu satışını keşfettiğini görüyoruz. Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne yıllık ödediği faiz 1.5 milyar TL. Galatasaray, 2.7 milyon TL kar ettiğini söyledi. Bu karın hikmeti; Florya arazisi, kulübün bütün duran varlıkları, futbolcuları bunların hepsini enflasyona göre değerliyorlar dolayısıyla böyle bir kar ortaya çıkıyor. Fakat Galatasaray'ın kasasında böyle bir kar yok. Galatasaray'ın çok ciddi bir öz kaynak açığı var."

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        "Nakit akışı konusunda Galatasaray yönetimi sınıfta kaldı. Ama gelirleri ve hasılatı artırmış. Bunu Fenerbahçe'nin de artırdığı görülüyor. Futbol konusunda bu kulüplerin sürekli büyümesi gerekiyor, rakamlar bize bunu gösteriyor. Avrupa başarılı olduklarında gelir elde ettiklerini görüyoruz. Aynı zamanda mağazacılık gelirleri de artıyor. Eleştirilere rağmen bu kulüplerin daha yıldız oyuncu alması gerekiyor... Bu rakamlar ancak böyle düzelir."

        "İYİ FUTBOLCU TRANSFER EDEN KULÜBÜN HER ANLAMDA GELİRİ ARTIYOR"

        "Galatasaray yönetimi bir sonraki yıl forma satış hedefine ulaşır. Mağazacılık gelirlerinin önemli bir oranı gurbetçi vatandaşlara satıştan gerçekleşiyor. İyi futbolcu transfer eden kulübün her anlamda geliri artıyor. Bu nedenle bu futbolculara harcanan para önemli değil, daha çok yıldız oyuncu almalılar."

        "ANADOLU TAKIMLARI İLE 4 BÜYÜKLER ARASINDA UÇURUM ARTIYOR"

        "Forma önüne alınan reklam gelirleri oldukça düşük. Kulüpler böyle devam ettikçe bu gelirin artacağını düşünüyorum. Anadolu takımları ile 4 büyükler arasındaki uçurum da artıyor."

        YAYIN İHALESİ TUTARI NEDEN DÜŞÜK?

        "Yayın ihalesinin bedelini düşüren maddelerin başında korsan yayın geliyor. İtalya da bu durumdan oldukça şikayetçi. Devletin kurumları, korsan yayınların, normal yayınların 4 katı daha fazla izlendiğini ifade ediyor. Yayıncı kuruluş ne kadar çok kazanırsa, kulüpler de o kadar çok kazanır. İngiltere'de aylık 7 Pound'a, Almanya'da 9.9 Euro, Fransa'da 15 Euro'ya birçok maçı izleyebiliyorsunuz. Avrupa'yla karşılaştırdığımızda hemen hemen rakamların aynı olduğu görülüyor ama bizde kişi başı gelir az olduğu için insanlar korsan yayına mecbur kalıyor.

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