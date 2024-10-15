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        Haberler Gündem Hanife Mete, Esenyurt'ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste doğum yaptı

        Hanife Mete, Esenyurt'ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste doğum yaptı

        35 haftalık hamile Hanife Mete, İstanbul'un ilçesi Esenyurt'ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete'nin desteğiyle doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Mete ailesi, çocuğuna Yılmaz adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:12
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        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
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        Doğumun ardından anne ve bebeği Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken ilk ziyaretçileri akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu.

        TAKSİ BULAMAYINCA METROBÜSE BİNDİLER

        Esenyurt’ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi.

        YOLCULAR BAŞKA BİR METROBÜSE ALINDI

        Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.

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        ÇOCUKLARINI METROBÜSTE KUCAKLARINA ALDILAR

        Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.

        İLK ZİYARETÇİLERİ İMAMOĞLU OLDU

        Bir programda birlikteyken doğumdan haberdar olan akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu aileyi hastanede ziyaret etti. İBB Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile İETT Genel Müdürü İrfan Demet de ailenin mutlu günlerinde ziyaret edenler arasındaydı. İmamoğlu, Ovalıoğlu ve Özer anne ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Tebriklerini ve desteklerini aileyle paylaşan İmamoğlu ve beraberindeki heyet günün anısına aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        BABA CEMAL METE: “AMBULANS GELMEDEN DOĞUM GERÇEKLEŞTİ”

        Bebeğin babası Cemal Mete duyduğu mutluluğu, “Elimden geleni yaptım. Hanıma, çocuğa bir şey olur diye korktum. Çok şükür iyiler. Metrobüste yolcular vardı. Sağ olsun aracı boşalttılar. Sonra bir kenara çektik. Ambulansın gelmesini bekledik. Ambulans gelmeden doğum gerçekleşti. Taksiciye sordum, durağı da aradım. Taksi de durdurdum kimse almadı.

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        #metrobüs
        #yılmaz bebek metro
        #hanife mete
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