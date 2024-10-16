Dilan Çiçek Deniz'in gözünden melekler
Victoria's Secret Şovu, 2018'den 6 yıl sonra geri döndü. Şova davetli olan Dilan Çiçek Deniz, meleklerin podyum yürüyüşünü paylaştı
2018'deki son gösteriden 6 yıl sonra, Victoria's Secret Şovu, New York'ta tekrar sahnelendi. Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kate Moss gibi ünlü modellerin podyumda yürüdüğü gecede gösteri öncesi pembe halı geçidi düzenlendi.
Gösteriye katılanların objektiflere poz verdiği pembe halıda Türk oyuncu Dilan Çiçek Deniz de yer aldı.
Bella Hadid
Dilan Çicek Deniz, 2014'te Miss Turkey seçildikten sonra, 31 Ağustos 2018'de New York, Midtown'da düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2018'in seçmelerine katılan ve pembe halıya çıkan tek ve ilk Türk olmuştu.
Dilan Çiçek Deniz, pembe halıda yürümeden önce bir arkadaşıyla eğlendiği anları, sosyal medya hesabından yayımladı.
Adriana Lima
Ünlü oyuncu, ayrıca dünyaca ünlü modellerin podyumda yürüdüğü anların videolarını da takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Barbara Palvin
Gigi Hadid
Irina Shayk
Kate Moss
Fotoğraflar: Instagram