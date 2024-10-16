REKLAM advertisement1

Kastamonu'da alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E. Telli ile eşi Burçin Sevgi Telli arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POLİS KENDİSİNİ İHBAR ETTİ AA'da yer alan habere göre Telli, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Burçin Sevgi Telli'nin cansız bedeni, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR ÇOCUKLARI VARDI Polis memuru Telli ise tabancayla emniyete teslim oldu. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Saraçlar Mahallesi'nde yaşanan olayda polis memuru E. Telli, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Burçin Sevgi Telli'ye silahla ateş etmiş ve Burçin Sevgi Tell, olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimizce E. Telli, olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."