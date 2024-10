Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar

Hizbullah’a ait telsiz patlamalarının hemen akabinde Beyrut’a gittim. Yirmi yedi gün boyunca orada yaşananları, Lübnan halkının durumunu aktarmaya çalıştım. Sonunda yurda döndüm. Sistematik saldırılarla sürekli hedef alınan Lübnan’ın başkenti Beyrut'tan aklımda kalanları paylaşmak istedim sizinle.

Lübnan 18 farklı etnik, mezhep ve dini grubun bir arada yaşamaya çalıştığı, anayasayla düzenlenmiş, ancak kırılgan bir denge üzerine kurulu bir ülke. Tarihi ve kültürel anlamda büyük bir zenginliğe sahip olan bu ülke, siyasi parçalanmışlık içinde boğulmuş durumda. Lübnan’ın sokaklarına her adım attığınızda bu karmaşıklığı hissetmemek elde değil. Bir zamanlar “Ortadoğu’nun Paris’i” olarak anılan Beyrut, savaşın ve kaosun gölgesinde kalmış romantik bir kent.

Beyrut’un tarihi dokusu, taşları, limanı ve sokakları, bu şehrin bir zamanlar görkemli bir metropol olduğunu anımsatır. Şehir, Akdeniz’in en önemli ticaret limanlarından biri olarak bilinirken, iç savaş ve sonrasında yaşanan yıkımlar, bu romantizmi gölgeleyen trajediler getirdi. 2020 yılında meydana gelen liman patlaması, bu şehrin kalbine bir hançer gibi saplandı ve Lübnan’ın siyasi yapısını da derinden sarstı. Beyrut’un sokakları, taşları adeta birer sessiz tanık olarak tüm bu yıkımı ve direnci bir arada yaşıyor.

Beyrut’un taş binaları ve dar sokakları, şehrin romantik ruhunu yansıtır. Bu sokaklarda yürürken, her köşede tarihin izlerine rastlamak mümkündür. Fenikelilerden Osmanlılara kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan Beyrut, Akdeniz’in kültürel zenginliklerinin bir mozaiği olarak öne çıkar. Lübnan bayrağındaki sedir ağacı, Fenikelilerin Akdeniz’e açıldıkları gemilerin sembolü olarak bilinir. Bu güçlü sembol, Lübnan’ın dayanıklılığını ve tarihini de simgeler.

Feyruz’un şarkılarındaki Beyrut, savaşla yıpranmış bu şehre melankolik bir zarafet kazandırıyor. Onun şarkıları, Lübnan’ın ruhunu dile getirir; acıları, umutları ve kaybedilen yılların yankısını... Feyruz’un şu sözleri Beyrut’u ve Lübnan halkını tanımlayan en etkileyici ifadelerden biridir: “Beyrut, külleri arasında dirilir.” Bu söz, Beyrut’un yıkılmayan ruhunu ve direncini simgeler. Birçok defa yerle bir olan bu şehir, her defasında yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır.

Etnik ve mezhepsel yapının sosyolojik derinliği

Lübnan’ın toplumsal yapısı, etnik ve mezhepsel bölünmelerin derin izlerini taşıyor. Hristiyanlar, Sünniler, Şiiler ve Dürziler, bu ülkenin temellerini oluşturan topluluklar. Beyrut’un her bir mahallesi, bu farklılıkları ve gerilimleri içinde barındırıyor. Lübnan halkı, toplumsal olarak önce mezhepsel kimliklerine göre kendini tanımlıyor.

Halil Cibran’ın dediği gibi: “Siz, ulus olmayı öğrenmedikçe, mezhep kimliklerinizin gölgesinde kalacaksınız.” Bu söz, Lübnan’ın en temel sorunlarından birine işaret ediyor. Ulusal kimliğin mezhep kimliklerinin gerisinde kalması, ülkenin sürekli bir parçalanma ve çatışma hali içinde yaşamasına neden oluyor.

Beyrut sokaklarında yürürken, bu sosyolojik bölünmeyi her köşede hissetmek mümkün. Hristiyan mahalleleri, Şii Dahya bölgesi, Sünni semtler ve Dürzilerin yaşadığı dağ köyleri… Her biri adeta bir mikro dünya. İnsanlar kendi sınırlarının dışına çıkmaktan çekiniyor. Her grup, kendi kurtarılmış bölgesinde bir yaşam kurmuş durumda. Bu sosyolojik gerçeklik, Lübnan’ın sosyal yapısının ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.

Bekaa Vadisi: Bir zamanların savaş alanı

Bekaa Vadisi, 68 kuşağının hem sol hem sağ grupları tarafından bilinen ve siyasetin merkezi haline gelen bir yerdi. Bugün bu bölge, daha sakin ve tarımın hakim olduğu bir alan olsa da, Lübnan tarihindeki yeri hala çok önemli.

O dönemde silahlı grupların eğitim alanı olarak kullanılan Bekaa, şimdi daha çok sayfiye alanı haline gelmiş durumda. Ancak Bekaa’nın da kaderi, Lübnan’ın diğer bölgeleri gibi düzensiz imar ve sosyal değişimlerle şekillenmiş durumda.