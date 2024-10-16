Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

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Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tedbir amacıyla apartmanı tahliye etti.

Sağlık görevlileri dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahalede bulundu.

Rüzgarın etkisiyle yan binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

"Kuvvetli rüzgar nedeniyle D-7 Blok'a da sıçradı" Site sakinlerinden Mehmet Yılmaz, yangının yatsı namazı sırasında D-8 Blok'ta çıktığını söyledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının D-7 Blok'a da sıçradığını kaydeden Yılmaz, "Yangın çatıda çıktı, itfaiye içeri girdi. Binalarımız 10 katlı, Allah razı olsun itfaiye çabuk geldi. Binalarımızı boşalttılar, arabalarımızı da çektik." diye konuştu. Yılmaz, yangında kimsenin yaralanmadığını da ifade etti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.