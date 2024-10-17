Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Emre Yusufi'den ayrılan Nilperi Şahinkaya'dan 'kademeli ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya'dan 'kademeli ayrılık' açıklaması

        Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile olan ayrılığı; 'Kademeli ayrılık' şeklinde yorumlayarak ilişki lügatine yeni bir tanımlama ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kademeli ayrılık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nilperi Şahinkaya, ilişki lügatine yeni bir tanımlama ekledi; "Kademeli ayrılık"...

        Nilperi Şahinkaya ile grafik tasarımcısı olan Emre Yusufi, geçtiğimiz günlerdeki ilişkileri hakkındaki farklı yorumlarıyla dikkat çekmişti.

        Nilperi Şahinkaya; ilişkisinin bittiğini belirterek; "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor" demişti.

        Emre Yusufi ise ilişkilerine ara verdiklerini söylemişti.

        REKLAM

        Nilperi Şahinkaya, kadrosunda yer aldığı 'Gelin Takımı' filminin galasında özel hayatına dair soruları da yanıtladı. Emre Yusufi ile net bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden Şahinkaya'nın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

        Eski sevgilisini de galaya davet eden Nilperi Şahinkaya; "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli… Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu tüm Türkiye'ye sunacağım. Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılarak... İki tarafından kabullendiği bir ayrılık türü efendim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nilperi şahinkaya
        #Emre Yusufi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Kademeli ayrılık
        Kademeli ayrılık
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Habertürk Anasayfa