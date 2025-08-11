Hande Subaşı ile Alican Ulusoy ayrıldı

Hande Subaşı, Alican Ulusoy ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kamuoyuna duyurumdur... Alican Ulusoy ile 6 yıllık ilişkimizi karşılıklı fikir birliği ile sonlandırma kararı aldık. Hayat yolculuğumda benim için çok önemli bir yeri olduğunu, paylaştığımız yılları sevgi ve saygıyla anacağımızı bilmenizi isterim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Subaşı, 2021'de ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Çok mutluyuz, her şey yolunda ama şu an için evlilik düşüncesi hayatımızda yok" demişti.

Subaşı, 2012–2016 yılları arasında Can Tursan ile evlilik yaşamıştı.