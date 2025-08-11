Çanakkale'de öğle saatlerinde merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi, Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yangın hakkında yaptığı son açıklamaya göre Güzelyalı, Halileli ve Erenköy köyleri tahliye edildi.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN HABERTÜRK'E SON DURUMU ANLATTI

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "4 gündür büyük yangınlarla mücadele ediyoruz. Çok sayıda evde yandı ama önceliğimiz can sağlığımız. Ağır durumu olan hemşehrimiz yok. Birçok canlı da yanıyor. Bütün ekipler Çanakkale-İzmir yolunda bir set kurdu. Çok kuvvetli bir rüzgar var. Yangın rüzgarın etkisiyle çok hızlı yayılıyor.

Şuan çalışmalar devam ediyor. Gece boyunca mücadele devam edecek. Özellikle kimse trafiğe çıkmasın. Bir şey olduğunda 112 ve yetkili birimler aransın sadece. Kontrol altına alınması için herkes çalışıyor, süreç takip ediliyor. 47 kişi dumandan etkilendi durumu ağır olan kimse yok." dedi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına 5 uçak, 5 helikopter, 32 arazöz ile müdahale ediliyor.

VALİDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. ÇANAKKALE BOĞAZI TEK TARAFLI KAPANDI Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı. Çamlıbel Sitesi, ÇOMÜ Kampüsü ve Jandarma kampı tahliye edildi. Çanakkale Havalimanı'nda saat: 19.30'a kadar uçuşlar durduruldu. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına da, havadan ve karadan müdahale ediliyor. VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR Dardanos mevki ile Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor. ALEVLER BAZI VİLLLARA ZARAR VERDİ Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor. Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor. ORMANLIK ALANDA MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişinin Kıyı Emniyeti tarafından deniz araçlarıyla tahliye edildiğini bildirdi. 2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor. 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımızın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi. Ayrıntılar geliyor...