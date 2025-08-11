Habertürk
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak! - Fenerbahçe Haberleri

        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!

        Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine dair konuşan Özek, "Transfer döneminde birçok parametreyi hesaba katarak ilerliyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda eksik bölgelere transferleri önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kısa süre içerisinde camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 20:17 Güncelleme: 11.08.2025 - 20:24
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özek, sarı-lacivertli ekibin transfer gündemi ve Feyenoord maçına dair konuştu.

        Transfer açıklamasında bulunan Devin Özek, "Transfer döneminde birçok parametreyi hesaba katarak ilerliyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda eksik bölgelere transferleri önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kısa süre içerisinde camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro inşa etmek için çalışıyoruz. Beklentiyi ve sabırsızlığı anlıyorum." ifadelerini kullandı.

        Scouting transferi için de uğraştıklarını dile getiren Özek, "Ana transfer hedeflerimizin yanı sıra scouting faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda farklı oyuncularla temas halindeyiz." şeklinde konuştu.

        Transferlerden taraftarların tepkisi nedeniyle vazgeçmediklerini söyleyen Özek, "Şunu da belirtmek isterim ki herhangi bir oyuncunun transferinden taraftar tepkisiyle vazgeçtiğimiz iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle olması da mümkün değildir. Transfer takvimimiz ve önceliklerimiz doğrultusunda adımlarımızı en doğru zamanda atacağız. Temsil ettiğimiz Fenerbahçe kimliğine dair sorumluluğunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

        Devin Özek, Feyenoord maçı için şu ifadeleri kullandı:

        "Şimdi önümüzde Feyenoord maçı var. Jose Mourinho'nun da söylediği gibi taraftarımızın desteğiyle rakibimiz için cehenneme dönecek bir atmosfer ile turu geçeceğimize inancım tam. Hep beraber evimizde güzel bir atmosfer oluşturalım ve turu beraber geçelim. Şimdi hep birlikte takımımızın yanında olalım."

