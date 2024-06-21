Hande Subaşı ile Alican Ulusoy'un Türkbükü tatili
Hande Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alican Ulusoy ile yaz sezonunu Türkbükü'nde açtı
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; oyuncu Hande Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Alican Ulusoy ile tatil yapmak için soluğu Türkbükü'nde aldı.
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Alican Ulusoy ile bir süre şezlongda güneşlenen ve sohbet eden Hande Subaşı, sıcaktan bunalınca denize girdi.
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Siyah renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hande Subaşı, bir süre denizde yüzdü.
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Denizden çıktıktan sonra duş alan Hande Subaşı, ardından kurulanmak için şezlonga geri döndü.
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Sevglisinin aksine denize girmeyen Alican Ulusoy ise gün boyu tişörtünü üzerinden çıkarmayıp şezlongda güneşlendi.