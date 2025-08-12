Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İBB soruşturması: 14 gözaltı daha | Son dakika haberleri

        İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 14 gözaltı daha

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in karıştığı iddia edilen ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı ileri sürülen İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Giriş: 12.08.2025 - 08:36 Güncelleme: 12.08.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmada, İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan Taner Çetin tutuklanmıştı.

        Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ettiği ve bu şekilde kamu zararına sebep olduğu iddia edilmişti.

        REKLAM

        TANER ÇETİN İHALELERİNE KARIŞTILAR İDDİASI

        Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Taner Çetin’in karıştığını iddia ettiği ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı ileri sürülen İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında hakkında, ‘örgüt üyeliği’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltı kararı verdi.

        GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

        DOĞUKAN ARICI - GSM - HIZIR ÇALIŞANI

        ILKAY ONOK - GSM - HIZIR ÇALIŞANI

        BARAN YALGI - GSM - HIZIR ÇALIŞANI

        ÖZER YILDIZ - GSM - HIZIR A.Ş. SAHİBİ

        EMİNE MERVE KÖSEOĞLU - GSM-HIZIR ÇALIŞANI

        ÖMER AYDIN - GSM - HIZIR ÇALIŞANI

        ÜMIT GÜNGÖR - EFE YEMEK A.Ş. SAHİBİ

        FERHAT KARATOP - ATM DESTEK A.Ş. SAHİBİ

        MEHMET ÜNAL - EFOR ETKILESIM A.Ş. SAHİBİ

        CANAN ÇETİN - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ EŞİ

        ÖRSAN ÇETİN - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ OĞLU

        ALİ ARSLAN - İBB ISPER ÇALIŞANI

        AHMET IŞIK - ONUR GÜL'ÜN KAYINBİRADERİ

        SERKAN GÜRSOY - FİKRİ MURAT DEMİR'İN ENİŞTESİ

        Ömer Yıldız ise aranıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Habertürk Anasayfa