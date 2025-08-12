Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak

        Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oluyor. Memura ilk zam teklifi bugün saat 14.00'te açıklanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 10:07 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:34
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memur maaşı zamlarını yakından ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme süreci devam ediyor.

        Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oluyor. Memura ilk zam teklifi bugün saat 14.00'te açıklanacak.

        MEMUR-SEN "OCAK 2026 İTİBARIYLA 67 BİN TL OLMALI" DEMİŞTİ

        Kamuda aynı statüde çalışanlar arasında ücret dengesizliği olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

        "Birisinin adı memur, birinin adı işçi. Bu dengesizlikten kaynaklı bir tartışma yürüyor. Okumanın, memur olmanın, emek vermenin hiçbir kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir kıyas yaşanıyor kamuda. Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, Memur-Senin teklifleri çok yüksek. gibi cümle kuruyor. Memur- Senin teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük. Bu çok net. Merkez Bankasının enflasyon hedefleri üzerinden konuya yaklaşmıyoruz. Maliye Bakanlığının bize gerekçelerle değil, piyasadaki gerçeklerle gelmesini bekliyoruz. Onun için ayın 12sinde gelecek teklif son derece önemlidir."

        "Görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu"

        Yalçın, kamu emekliliklerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, "Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu. Kişi, emekli olduğunda, görevdeyken aldığı ücretin yüzde 70-80ini alırdı. Şimdi yüzde 50nin altına indi. Yani 30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ne kadar? 22 bin. Asgari ücret kadar emekli aylığı ile hayatını devam ettirilme şansı yok." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin önemine vurgu yapan Yalçın, çocuk ve eş yardımının artırılması gerektiğini söyledi. Devletin en büyük sosyal politika aracının devam eden toplu sözleşme süreci olduğuna işaret eden Yalçın, bu toplu sözleşmede gelir dağılımında adaleti sağlamanın, gelirleri yükseltmenin, alım gücünü yukarı çekmenin en önemli başlıklar olduğunu kaydetti.

