        Elon Musk: Apple, sahibi OpenAI'mış gibi davranıyor - Neden?

        Twitter (X) CEO'su Elon Musk bir kez daha göndermeli sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi. Musk, X hesabından Apple'ı hedef alarak, App Store'da OpenAI'nin ChatGPT'sine haksız avantaj sağlandığını ve kendi uygulamaları X ile Grok'un dışlandığını iddia etti. Musk'ın "Apple, OpenAI'ye mi ait?" şeklindeki sert çıkışı ve xAI üzerinden yasal işlem tehdidi, teknoloji dünyasında tartışma yarattı. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın, Musk'ı X'in algoritmalarını manipüle etmekle suçlaması gerilimi artırdı. Apple'ın App Store politikaları ve yapay zeka rekabeti üzerine başlayan bu atışma, sektördeki güç dinamiklerini sorgulatıyor.

        Giriş: 12.08.2025 - 11:16 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:23
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Teknoloji dünyasının tartışmalı ismi Elon Musk, X platformu üzerinden Apple’a yönelik sert eleştirilerle gündemi sarstı. Musk, 12 Ağustos 2025’te paylaştığı gönderide, Apple’ın App Store’da OpenAI’nin ChatGPT’sini kayırdığını, kendi şirketi xAI’nin geliştirdiği Grok ve X platformunu ise görmezden geldiğini savundu. “Apple, sanki OpenAI’ye aitmiş gibi davranıyor – neden?” şeklindeki çarpıcı ifadesiyle dikkat çeken Musk, daha önce de App Store’un “Mutlaka Sahip Olunmalı” bölümünde X ve Grok’un yer almamasını sorgulayan bir gönderiyi profiline sabitlemişti.

        OpenAI CEO’su Sam Altman, Musk’ın suçlamalarına X üzerinden yanıt vererek, Musk’ı X’in algoritmalarını kendi lehine manipüle etmekle suçladı. Apple’ın sessizliğini koruduğu bu çekişme, App Store politikalarını ve yapay zeka rekabetini yeniden tartışmaya açtı.

        APPLE’IN APP STORE POLİTİKALARI SORGULANIYOR

        Elon Musk, Apple’ın App Store sıralamalarında ve tanıtım politikalarında OpenAI’ye haksız avantaj sağladığını öne sürüyor. 12 Ağustos’ta X’te yaptığı paylaşımda, “Apple, App Store’da hiçbir yapay zeka şirketinin OpenAI dışında bir numaraya ulaşmasını imkânsız hale getiriyor, bu açık bir antitröst ihlali” diyerek xAI’nin yasal işlem başlatacağını duyurdu. Musk, Grok’un ABD App Store’da ücretsiz uygulamalar arasında 5’inci sıraya yükseldiğini ve X’in haber uygulamaları arasında lider olduğunu belirtse de, Apple’ın “Mutlaka Sahip Olunmalı” bölümünde bu uygulamalara yer vermemesini “siyasi oyun” olarak nitelendirdi. Bu suçlamalar, Apple’ın App Store üzerindeki denetim gücünün antitröst yasalarına aykırı olup olmadığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

        OPENAI VE APPLE İŞ BİRLİĞİ GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR

        Apple ile OpenAI arasındaki ilişki, Haziran 2024’te duyurulan iş birliğiyle güç kazandı. Apple, “Apple Intelligence” adını verdiği yapay zeka yol haritasında, ChatGPT’yi iPhone, iPad ve Mac cihazlarına entegre edeceğini açıklamıştı. Bu iş birliği, ChatGPT’nin App Store’da en çok indirilen ücretsiz uygulama olarak zirvede yer almasını sağlarken, “Mutlaka Sahip Olunmalı” listesinde de öne çıkmasına neden oldu. Musk, bu durumun Grok gibi rakiplerin önünü kestiğini ve Apple’ın OpenAI’ye özel muamele yaptığını savunuyor. Apple’ın ChatGPT’yi Siri ve sistem genelinde yazı araçlarına entegre etmesi, OpenAI’ye milyonlarca kullanıcıya doğrudan erişim sağlıyor. Bu, Musk’ın iddialarını destekleyen bir zemin oluştururken, Apple’ın platformunda hangi uygulamaları öne çıkaracağına karar verme hakkı da tartışma konusu.

        SAM ALTMAN’DAN KARŞI CEVAP

        OpenAI CEO’su Sam Altman, Musk’ın suçlamalarına X üzerinden yanıt vererek, Musk’ı X platformunun sıralama algoritmalarını kendi şirketleri lehine manipüle etmekle suçladı. Altman, 12 Ağustos’ta paylaştığı gönderide, Musk’ın iddialarını “dikkat çekici” bulduğunu ifade ederek, 2023’te Platformer tarafından yayınlanan ve Musk’ın X algoritmalarını kendi lehine değiştirdiğini öne süren bir makaleye atıfta bulundu. Altman, “OpenAI olarak biz harika ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz” diyerek tartışmayı yumuşatmaya çalışsa da, Musk ile arasındaki gerilim tırmandı. Musk’ın 2015’te OpenAI’nin kurucularından biri olduğu, ancak 2018’de ayrılarak xAI’yi kurduğu düşünüldüğünde, bu çekişmenin kişisel bir boyutu da dikkat çekiyor.

        MUSK’IN YASAL TEHDİTLERİ GERÇEKÇİ Mİ?

        Musk’ın Apple’a karşı yasal işlem başlatma tehdidi, teknoloji dünyasında yankı uyandırdı, ancak bu tehditlerin ciddiyeti tartışmalı. Musk, daha önce de Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını söylemiş, ancak bu tehditleri hayata geçirmemişti. Apple, App Store politikaları nedeniyle geçmişte Epic Games gibi geliştiricilerle ve ABD ile Avrupa’daki düzenleyicilerle antitröst davalarına konu olmuştu. Musk’ın xAI üzerinden başlatacağı olası bir dava, Apple’ın App Store kontrolünü ve yapay zeka rekabetindeki rolünü daha geniş bir şekilde sorgulatabilir. Ancak uzmanlar, Musk’ın somut kanıtlar olmadan bu tür iddialarda bulunmasının yasal zeminde zayıf kalabileceğini belirtiyor.

        TEKNOLOJİDE YENİ BİR REKABET DÖNEMİ Mİ?

        Musk’ın Apple ve OpenAI’ye yönelik suçlamaları, teknoloji sektöründeki rekabetin ve güç dinamiklerinin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Apple’ın App Store üzerindeki hakimiyeti, yıllardır geliştiriciler ve düzenleyiciler tarafından eleştiriliyor. Musk’ın bu tartışmayı yapay zeka rekabeti bağlamına taşıması, sektördeki oyuncuların pazar payı ve görünürlük için nasıl bir mücadele verdiğini gösteriyor. Grok’un App Store’da 5’inci sıraya yükselmesi ve X’in haber uygulamaları arasında liderliği, Musk’ın iddialarına rağmen xAI’nin önemli bir başarı yakaladığını kanıtlıyor. Ancak Musk’ın, Apple’ın ChatGPT’yi kayırdığına dair suçlamaları, teknoloji devleri arasındaki rekabetin yalnızca ürünlerle değil, platform kontrolü ve algoritmalar üzerinden de şekillendiğini ortaya koyuyor.

        Özellikle skandalları ve göndermeleriyle gündeme oturma konusunda meşhur olan Elon Musk’ın OpenAI'ye özellikle rekabette saldırmaktan geri durmadığı açık bir gerçekti. Ancak bu kez Apple'ı da içine alan açıklamalarla iki teknoloji devine yönelik eleştirileri, teknoloji dünyasında yeni bir çekişmenin habercisi olabilir. Apple’ın App Store politikaları, OpenAI ile iş birliği ve Musk’ın xAI’sinin yükselişi, bu tartışmayı daha karmaşık hale getiriyor. Musk’ın yasal tehditlerinin ne kadar ileri gideceği ve Apple’ın bu suçlamalara nasıl yanıt vereceği, teknoloji gündemini meşgul etmeye devam edecek.

