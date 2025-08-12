Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor

Bir dönem Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pringles, uzun süredir raflarda yer almıyordu.

İlk olarak Cem Uzan’ın sahibi olduğu Star Gazetesi’nin reklam desteğiyle Türkiye pazarına giren marka, Türkiye pazarından çekildiği haberleri gündeme gelmiş, ancak şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Şimdi tekrar market raflarında yerini almaya başlayan marka fiyatı ile gündem oldu.

330 TL'lik satış fiyatı ile yeniden market raflarında yerini alan Pringles, 500 gram kıyma ile neredeyse aynı fiyata satılıyor. Öte yandan ABD’de 1,87 dolara, Avrupa’da ise 2 ila 4 Euro arasında Kıbrıs'ta ise 137,99 TL'den satışta.

Görsel: Temmuz 2025 Girne / Kıbrıs