Caddeler sokaklar boş kaldı... Termometre 53 dereceyi gördü!

Şanlıurfa'da, etkisini sürdüren kavurucu sıcak havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometreler 53 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

AA'daki habere göre bazı vatandaşların çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledikleri görüldü. Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

"ŞANLIURFA'DA YAŞAMAK ZOR"

Vatandaşlardan Adil İpeksever havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Eyüp Saygan da İzmir'den geldiğini ve Şanlıurfa'nın İzmir'e göre çok sıcak olduğunu dile getirerek, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'da yaşamanın çok zor olduğunu kaydetti.