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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Ramazan öncesi kırmızı et fiyatları için uyarı: "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz" - Alışveriş Haberleri

        Ramazan öncesi kırmızı et fiyatları için uyarı: "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesinde kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmalarına ilişkin uyarıda bulunarak "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı içine alacak şekilde genişleteceğiz. Vatandaşlarımızın makul fiyatla gıda tedarik etmesi önceliklerimiz arasındadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:18
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        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
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        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, AA muhabirine, kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kırmızı et piyasasına yönelik denetimlerinin iki boyutu olduğuna işaret eden Küle, hem kurum uzmanlarının firmalarda habersiz inceleme yaptığını hem de fiyatları sürekli takip ve analiz ettiklerini ifade etti.

        Başkan Küle, tarım ve gıda sektörüne yönelik inceleme ile ceza uygulamalarının artarak süreceğini belirterek "Ramazan ayı öncesi fiyat dalgalanmaları konusunda tüm kesimleri uyarıyoruz, gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı içine alacak şekilde genişleteceğiz. Vatandaşlarımızın makul fiyatla gıda tedarik etmesi önceliklerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

        "TÜM PAYDAŞLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

        Ramazan öncesinde sektörde faaliyet gösteren firmalar ve bazı birlik başkanlarınca fiyatlara ilişkin açıklamalar yapıldığını anımsatan Küle, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sosyal medya aracılığıyla da kırmızı et fiyatları konusunda manipülatif birtakım söylemlerde bulunulduğunu gözlemliyoruz. Tüm sektör paydaşlarını yakından takip ediyoruz. Tüm tarafları arz-talep dengesi dışında birtakım davranışlar yoluyla fiyat artışına neden olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarmak istiyorum."

        Rekabet Kurumu Başkanı Küle, maliyetlerle ilişkilendirilemeyen manipülatif fiyat dalgalanmaları ve buna neden olabilecek davranışların, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal şüphesi doğurduğuna dikkati çekerek "Para cezalarımız çok yüksek miktarlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle sektördeki tüm paydaşlar, fiyatlarını kendi maliyetleri ölçüsünde başka hiçbir etkiye maruz kalmadan oluşturmalıdır." diye konuştu.

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