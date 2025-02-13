Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden, dünyanın en zengin ismi ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın Oval Ofis'teki toplantıya 4 yaşındaki oğlu X ile katılması gündem oldu
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ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ın Oval Ofis'teki toplantıya oğluyla birlikte katılması sosyal medyada gündem oldu.
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ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk'ın konuşma yaptığı sırada Oval Ofis'te bulanan Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii dikkatleri çekti.
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Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti.
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ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika birisi ve çok zeki" ifadesini kullandı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.