Galatasaray'dan ara transferde 'tarihi' operasyon!
Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray 27 milyon Euro ile kulüp tarihinin en çok harcadığı kış transfer dönemini geçirdi.
- 1
Devre arası transfer dönemi noktalanırken transferin şampiyonu da Galatasaray oldu.
- 2
Kadrosunu yedi futbolcu ile güçlendiren sarı-kırmızılılar tarihi bir operasyonu geride bıraktı.
- 3
Transfer dönemine sessiz başlayan sarı-kırmızılılar son günlerde vites artırdı.
-
- 4
Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski olmak üzere toplamda 7 transfer yapan Galatasaray harcama rekoru kırdı.
- 5
Sarı-kırmızılı kulüp söz konusu oyuncular için şarta bağlı opsiyon dışında 27 milyon Euro’luk yükümlülüğün altına girdi.
- 6
Galatasaray’ın en pahalı transferi 8 milyon ile Carlos Cuesta oldu.
-
- 7
Kolombiyalı savunmacıyı 6 milyon Euro ile Morata ve 5 milyon 962 bin Euro ile Ahmed Kutucu izledi.
- 8
Sarı-kırmızılılar kulüpten ayrılan oyuncularından ise yaklaşık 10 milyon Euro’luk gelir elde etti.
- 9
Nicolo Zaniolo’nun yeniden kiralanmasından 3 milyon 200 bin Euro, Michy Batshuayi’nin transferinden ise 3 milyon Euro kasaya girdi.
-
- 10
Wilfried Zaha 2.7 milyon Euro ile kiralanırken Victor Nelsson’un kiralama bedeli ise 500 bin Euro oldu.
- 11
Diğer yandan Galatasaray dokuz oyuncu transfer ettiği 2013-14 sezonundan bu yana en hareketli devre transfer dönemini de geride bıraktı.