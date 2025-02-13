Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 10 saniyeden daha hızlı bulabilir misiniz? Bu fotoğraflardaki hataları sadece çok dikkatli olanlar 10 saniyede bulabiliyor!

        10 saniyeden daha hızlı bulabilir misiniz? Bu fotoğraflardaki hataları sadece çok dikkatli olanlar 10 saniyede bulabiliyor!

        Görsel algı, bazen bizi yanıltabilir, ancak dikkatli gözler farkı hemen ortaya koyar. Bu haber, yalnızca çok dikkatli olanların 10 saniye içinde yakalayabileceği hataları sunuyor, siz de bu challenge'ı geçebilecek misiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 07:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bazı insanlar göz aldanmasına karşı oldukça hassastır ve bu yetenek, onları görsel illüzyonlar konusunda ustalaştırır. Eğer siz de gözünüze güveniyorsanız, 10 saniye içinde bu fotoğraflardaki hataları bulabilmek için doğru yerdesiniz!

        • 2

          1. Toplantıdaki hataları görebiliyor musunuz?

        • 3

          Cevap: Sağ köşedeki adam sandalyede değil havada oturuyor, ayrıca ayakta duran kadının çantasını sapı eksik. Projeksiyondan sunum yansıması gerekirken bir orman görüntüsü yansıyor.

        • 4

          2. Pazarda bir karmaşa hakim! Hataları bulabilir misiniz?

        • 5

          Cevap: Kaynayan yemeğin altında ateş yanmıyor, kız çorbası bir çatalla yiyor. Aynı zamanda meyveler 0 kg tartıyor.

        • 6

          3. İnşaattaki hataları bulabilir misiniz?

        • 7

          Cevap: Kadın taze çimentonun üstünde yürüyor, işçi tuğla yerine ekmek yerleştiriyor. Diğer işçi ise gözlüğünü ters takmış!

        • 8

          4. Bu bebek odasında bazı hatalar var, görebiliyor musunuz?

        • 9

          Cevap: Saatte 12'den fazla çizgi var, sallanan sandalyenin bacakları ters duruyor ve kapının kolu ters!

        • 10

          5. Sahildeki yanlışları bulabilir misiniz?

        • 11

          Cevap: Rüzgar ters yönde esmesine rağmen kadının saçları yanlış yöne esiyor. Bulutların arasında saklanan bir köpek ve ağacın arasında saklanan bir karpuz var!

        • 12

          6. Patili dostlarımız muayene oluyor! Klinikteki yanlışları bulabilir misiniz?

        • 13

          Cevap: Doktorun stetoskopunun bir tanesi kurabiye! Aynı zamanda çorabının da biri yanlış renk. Hayvanların arasınd ise oraya ait olmayan bir dinozor var!

        • 14

          7. Ofiste yolunda gitmeyen bir şeyler var!

        • 15

          Cevap: Ayakta duran adam kıyafetlerini ters giymiş ve yanındaki adamın da bir bacağı örek bacağı! Aynı zamanda kadının mouse'ı herhangi bir porta bağlı değil!

        • 16

          8. Resimdeki mantık hatalarını görüyor musunuz?

        • 17

          Cevap: Kuyudaki arabanın burada olmaması gerekiyor!

        • 18

          9. Bu konsol oyununda bir terslik var!

        • 19

          Cevap: Oyunun ekranı ters gözüküyor, aynı zamanda kızın kulaklığının padi bulunmuyor. Ayrıca kontrol kumandasının düğmeleri yok.

        • 20

          10. Aile yemeği zamanı! Hataları bulabilir misiniz?

        • 21

          Cevap: Hamburgerin alt ekmeği eksik ve milkshake pipeti bir ruj! Ayrıca garson havada duruyor!

          Kaynak: Bright Side

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Trump: Zelenskiy seçimleri düzenlemek zorunda kalacak
        Trump: Zelenskiy seçimleri düzenlemek zorunda kalacak
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor
        Rusya savunmaya Avrupa'nın tamamından fazla harcıyor
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Habertürk Anasayfa