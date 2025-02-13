10 saniyeden daha hızlı bulabilir misiniz? Bu fotoğraflardaki hataları sadece çok dikkatli olanlar 10 saniyede bulabiliyor!
Görsel algı, bazen bizi yanıltabilir, ancak dikkatli gözler farkı hemen ortaya koyar. Bu haber, yalnızca çok dikkatli olanların 10 saniye içinde yakalayabileceği hataları sunuyor, siz de bu challenge'ı geçebilecek misiniz?
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Bazı insanlar göz aldanmasına karşı oldukça hassastır ve bu yetenek, onları görsel illüzyonlar konusunda ustalaştırır. Eğer siz de gözünüze güveniyorsanız, 10 saniye içinde bu fotoğraflardaki hataları bulabilmek için doğru yerdesiniz!
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1. Toplantıdaki hataları görebiliyor musunuz?
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Cevap: Sağ köşedeki adam sandalyede değil havada oturuyor, ayrıca ayakta duran kadının çantasını sapı eksik. Projeksiyondan sunum yansıması gerekirken bir orman görüntüsü yansıyor.
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2. Pazarda bir karmaşa hakim! Hataları bulabilir misiniz?
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Cevap: Kaynayan yemeğin altında ateş yanmıyor, kız çorbası bir çatalla yiyor. Aynı zamanda meyveler 0 kg tartıyor.
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3. İnşaattaki hataları bulabilir misiniz?
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- 7
Cevap: Kadın taze çimentonun üstünde yürüyor, işçi tuğla yerine ekmek yerleştiriyor. Diğer işçi ise gözlüğünü ters takmış!
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4. Bu bebek odasında bazı hatalar var, görebiliyor musunuz?
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Cevap: Saatte 12'den fazla çizgi var, sallanan sandalyenin bacakları ters duruyor ve kapının kolu ters!
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5. Sahildeki yanlışları bulabilir misiniz?
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Cevap: Rüzgar ters yönde esmesine rağmen kadının saçları yanlış yöne esiyor. Bulutların arasında saklanan bir köpek ve ağacın arasında saklanan bir karpuz var!
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6. Patili dostlarımız muayene oluyor! Klinikteki yanlışları bulabilir misiniz?
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Cevap: Doktorun stetoskopunun bir tanesi kurabiye! Aynı zamanda çorabının da biri yanlış renk. Hayvanların arasınd ise oraya ait olmayan bir dinozor var!
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7. Ofiste yolunda gitmeyen bir şeyler var!
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Cevap: Ayakta duran adam kıyafetlerini ters giymiş ve yanındaki adamın da bir bacağı örek bacağı! Aynı zamanda kadının mouse'ı herhangi bir porta bağlı değil!
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8. Resimdeki mantık hatalarını görüyor musunuz?
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Cevap: Kuyudaki arabanın burada olmaması gerekiyor!
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9. Bu konsol oyununda bir terslik var!
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Cevap: Oyunun ekranı ters gözüküyor, aynı zamanda kızın kulaklığının padi bulunmuyor. Ayrıca kontrol kumandasının düğmeleri yok.
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10. Aile yemeği zamanı! Hataları bulabilir misiniz?
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Cevap: Hamburgerin alt ekmeği eksik ve milkshake pipeti bir ruj! Ayrıca garson havada duruyor!
Kaynak: Bright Side
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