ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Donald Trump, Putin'in barış istediğini belirtirken, Joe Biden döneminde ise bu isteğin olmadığını ifade etti.

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Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ilişkin de kritik açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın kaybedilen topraklardan vazgeçip vazgeçmeyeceğine dair soruya yanıt veren Trump "O yapması gereken neyse onu yapacak. Ancak seçim anketleri pek iyi gözükmüyor." dedi.

Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerektiğini belirten Trump, Zelenskiy'nin bir noktadan sonra seçimleri düzenlemek zorunda kalacağını açıkladı.

Diğer yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Karargâhında yaptığı açıklamada Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi bir hedef olmadığını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Trump, 2014 öncesi sınırlara geri dönmenin pek muhtemel olmadığını ifade ederek Pete Hegseth'e katıldı.

Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına ilişkin ise "Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini söylüyorlar, benim için problem değil... NATO'ya girmesi pratikte mümkün değil." dedi.

"PUTİN'LE MUHTEMELEN SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖRÜŞECEĞİZ"

Trump ayrıca, Putin ile olası görüşmesine dair de öngörüde bulunarak görüşmenin 'muhtemelen' Suudi Arabistan'da gerçekleşeceğini söyledi.

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ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil Haberi Görüntüle