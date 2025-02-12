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        Haberler Dünya ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna Savunma Temas Grubunun, NATO Karargâh binasındaki toplantısına katıldı. Toplantı sonrası, yetkililere ABD'nin politikasıyla ilgili bilgi veren Hegseth, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını belirten Hegseth, Rusya'nın enerji gelirlerine yönelik yaptırım uygulayabileceklerinin sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 18:20 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:21
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        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
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        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO bünyesinde toplanan Ukrayna Savunma Temas Grubunda açıklamalarda bulundu. Hegseth, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Çin'le ilişkilerine kadar birçok kritik konuda değerlendirmede bulundu.

        Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda gerçekçi bir bakış açısı ortaya koyan ABD Savunma Bakanı, Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesinin gerçekçi bir hedef olmayacağını belirtti.

        2014'te yaşanan politik kriz sonrasında Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas Bölgesi, Rus yanlısı gruplar tarafından ele geçirilmişti. Tarihe Donbas Savaşı olarak geçen çatışmalar 2014'ten beri devam ederken, Hegseth'in açıklamalarına göre, Ukrayna'nın Donbas'ı geri alması pek mümkün görünmüyor.

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        Hegseth ayrıca, Ukrayna - Rusya Savaşı'na ilişkin uzun bir değerlendirmede bulunarak "Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil. Bu hedefin peşinde koşmak yanıltıcıdır ve savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Savaş sahasındaki gerçekliği göz önüne almak zorundayız. Başkan Trump'ın da ortaya koyduğu yaklaşım, her iki tarafın da barış masasına getirilmesidir. Kan durmalıdır." dedi.

        Hegseth diğer yandan savaş sonrası Ukrayna'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağına da değindi. Hegseth "Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileriyle savaşın yeniden başlamaması sağlanmalıdır. Ancak ABD'nin görüşüne göre, Ukrayna'nın NATO üyeliği de gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Bunun yerine, Avrupalı ve Avrupalı olmayan, kapasitesi müsait ordular Ukrayna'ya konuşlanabilir ve bu bir NATO görevi olmayacaktır." dedi.

        Hegseth, Rusya'nın barış masasına getirilmesi için enerji gelirlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade ederek "Rusya'yı barış masasına getirmek için, bu savaş makinesini besleyen enerjinin fiyatlarını düşürmeliyiz. Başkan Trump, enerji üretimini artıracak ve bunu herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

        Hegseth son olarak, ABD dış politikasının önceliklerine dair değerlendirmede bulundu. ABD'nin esas odak noktasının Pasifik olduğunun altını çizen Hegseth "Stratejik gerçekler, ABD'nin Avrupa'ya odaklanmasının önüne geçiyor. Kendi ülkemizdeki tehditlere odaklanıyoruz. Diğer yandan, rakibimiz Çin var. Çin'le Pasifik'te olabilecek bir savaşı caydırmayı önceliklendiriyoruz." dedi.

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