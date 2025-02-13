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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika haberleri: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 13 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile orta ve doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağmurlu, orta ve doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu kuvvetli ve yoğun kar yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Siirt, Adana, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'da kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 07:27 Güncelleme: 13.02.2025 - 07:27
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        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye çevrelerinin yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli

        Ankara

        Parçalı bulutlu

        İzmir

        Güneşli 12°

        Antalya

        Güneşli 13°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Güneşli

        Adana

        Yağmurlu 12°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Karla karışık yağmurlu

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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