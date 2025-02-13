Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarının ardından Avrupa ülkeleri, ortak bir bildiri yayımladı.

Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya'nın imzasını taşıyan bildiride, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, Kiev'e verilen açık destek yinelendi.

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Âdil ve devamlı olacak bir barış sağlanana kadar, Ukrayna'yı desteklemeye devam edileceği beyan edilen bildiride, ABD ile konuyu görüşmeye hazır olunduğu ifade edildi.

Bildiride ayrıca, barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna'nın güçlü bir konumda olması gerektiğine dikkat çekilirken, Avrupa ve Ukrayna'nın da barış müzakerelerinde bulunmasının bir gereklilik olduğu dile getirildi.

Bildirinin sonunda ise Avrupa Kıtası'nın güvenliğinin ortak sorumluluk olduğu hatırlatılarak kolektif savunma kabiliyetlerinin birlikte geliştirileceğinin altı çizildi.