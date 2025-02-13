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        Haberler Dünya WSJ: ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığını rapor etti | Dış Haberler

        WSJ: ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığını rapor etti

        Wall Street Journal, ABD istihbaratına yakın kişilere dayandırdığı haberinde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığını rapor etti. Raporda, Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 07:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 07:26
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        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
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        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığını rapor etti.

        WSJ'nin istihbarat bilgilerine sahip kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu bilgisini içeren rapor hazırladı.

        Raporda, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru İsrail'in İran'a saldırma riskinin arttığı belirtildi.

        İran'ın askeri altyapısının son dönemde "zayıfladığı" belirtilen raporda, Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı.

        ABD istihbaratı tarafından hazırlanan ikinci bir raporda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.

        Raporda, bu kapsamda İsrail'in, İran'ın zayıflaması için nükleer tesislerine "önemli saldırılar" düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

        İstihbarat raporu hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Trump'ın Biden'a göre saldırılara destek verme olasılığının daha yüksek olduğunu, bu yüzden İsrail'in destek için Trump yönetimine baskı yapabileceğini kaydetti.

        Ayrıca saldırılarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtildi.

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        #ABD
        #israil
        #iran
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