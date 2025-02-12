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        Haberler Ekonomi Para ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması - Para Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması: Faiz oranları düşürülmeli

        ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını ifade etmesinden kısa süre sonra yaptığı açıklamada faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek bunun yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:05
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        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
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        Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan, faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD Başkanı Trump, "Faiz oranları düşürülmeli, bu da yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey." ifadesini kullandı.

        Trump, ocak ayında video konferans ile katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda da faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir röportajında, Trump yönetiminin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık tahvil faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını vurgulayarak, Trump'ın politikalarıyla bunun doğal olarak düşeceğini düşündüğünü belirtmişti.

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        POWELL'IN AÇIKLAMALARI

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunu dün gerçekleştirmişti.

        Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlatmıştı.

        Powell faiz indirimine ilişkin ise "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok" demişti.

        * Haberin görseli Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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