Firmino gerçeği ortaya çıktı: Fenerbahçe devreye girmiş!
Türkiye'de ara transfer dönemi sona ererken Fenerbahçe'nin yaptığı girişimi Suudi Arabistan basınında duyurdular. Sarı-Lacivertlilerin, Roberto Firmino için harekete geçtiği fakat sonuç alamadığı ifade edildi
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Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin son saatlerinde flaş bir isim için girişimlere başladığı ancak sonuç alamadığı ortaya çıktı.
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Suudi Arabistan basınından Al-Watan'ın haberine göre Sarı-lacivertli ekip, Al-Ahli'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino ile ilgilendi.
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Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'ye katılma fikrine sıcak baktığı ve Türkiye'de forma giymeye istekli olduğu belirtildi.
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Fenerbahçe'nin, Firmino'yu sezon sonuna kadar kiralamak için transferin son saatlerinde girişimlere başladığı ancak sonuç alamadığı ifade edildi.
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Bu transferin yaz aylarında yeniden gündeme gelebileceği de haberin detaylarında yer aldı.