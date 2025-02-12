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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz! | Son dakika haberleri

        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!

        Megakent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Başta Üsküdar Çamlıca Tepesi olmak üzere, Silivri, Çatalca ve Sultangazi ilçelerinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:14
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        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
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        İstanbul'da, bir süredir aralıklarla görülen kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor.

        Soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte 10 Şubat Pazartesi günü akşamı başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Dün, kar geçişlerinin yaşandığı kentin bazı bölgeleri kısa sürede beyaza bürünürken akşam saatlerinde bazı ilçelerde kar yerini yağmura bıraktı.

        YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

        Bu sabah kentte yeniden başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor.

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        Avrupa Yakası'nda, Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerin kar geçişleri etkili oluyor.

        Sultangazi'de, sabah saatlerinde yağan kar, yerini karla karışık yağmura bıraktı.

        Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy ve Üsküdar'da kar aralıklarla sürüyor.

        Tuzla'da ise yağmur etkisini gösteriyor.

        Kentin yükseklerinde etkisini artıran kar, Çamlıca Tepesi'nde de beyaz örtü oluşturdu.

        Okulların da tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

        Öte yandan Kocaeli’de de sabah saatleri itibariyle başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Sevindikli mevkisinde kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Otoyolun, İstanbul ve Ankara istikametlerinde karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. Öte yandan, otoyolun kenarındaki yeşil alanlar kar yağışıyla beyaza büründü.

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