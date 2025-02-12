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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da: Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da: Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz" dedi. "Filistin Devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez" diyen Erdoğan, "İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:08
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        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabilecekleri çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi.

        Endonezya'yı G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, bugün de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 1'inci Toplantısı vesilesiyle ülkede bulunduğunu belirtti.

        Subianto ve Endonezya makamlarına samimi misafirperverlikleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yıldönümünü idrak ediyoruz. Ancak, Endonezya'yla tarihi ve beşeri bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. İşte bu güçlü yakınlıktan ilham alan ilişkilerimizi, 2011'de ilan ettiğimiz Stratejik Ortaklığımızla taçlandırmıştık. Bugünkü konsey toplantımızla münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk." dedi.

        Subianto ile görüşmelerinde ve heyetler arası istişarelerde, iki ülke ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Ayrıca, Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede enerji, tarım, ticaret, savunma sanayisi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 13 mutabakat metni imzalandığını ifade etti.

        - "Endonezya'nın, ülkemizin ASEAN'la işbirliğinin güçlenmesinde, desteğine güveniyoruz"

        ASEAN ve üyeleriyle münasebetleri geliştirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, ASEAN Sekretaryasına ev sahipliği yapan Endonezya'nın, Türkiye'nin ASEAN'la işbirliğinin güçlenmesinde vereceği desteğe güvendiklerini ifade etti.

        "GAZZE HUZURA ERMEDEN BÖLGE İSTİKRARA KAVUŞAMAZ"

        Görüşmelerinde ayrıca, Birleşmiş Milletler, G20, MIKTA, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetleri artırma hususunda mutabık kaldıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Şunu unutmayalım, hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişarelerinin ve aldıkları kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI'NA TOGG HEDİYESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya "Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg"u hediye etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik etti.

        RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde karşılayan süvariler, bina girişine kadar araca eşlik etti. Erdoğan'ı, makam aracından indiğinde Endonezyalı çocuklar, Türk ve Endonezya bayraklarıyla selamladı.

        Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Erdoğan'ı giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışı yapıldı.

        Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Erdoğan ve Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

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        Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Subianto, bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

        Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şeref defterin imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Subianto ile baş başa görüşmeye geçti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık edecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

        Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe iştirak edecek ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na katılacak.

        Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan da hazır bulundu.

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