Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray rekabette ne kadar harcadı?
2024-2025 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; yaptıkları transferlerle Avrupa'da büyük ses getirirken; kulüplerin bu dönemdeki gelir-giderleri de merak konusu oldu. İşte 3 büyüklerin mali bilançoları...
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2024-2025 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Büyük yıldızların Süper Lig'e geldiği dönemde kulüplerin bilançoları da merak edilmeye başlandı.
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İşte transfer döneminin resmen kapanmasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın mali bilançoları...
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BEŞİKTAŞ
Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve Avrupa'dan elenen Beşiktaş, transferde rakiplerine nazaran nispeten sessiz kaldı.
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Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar; Musrati, Can Keleş, Ndour ve Jean Onana'yla da yollarını ayırdı.
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1 milyon Euro (yaklaşık 37.4 milyon TL) gelir elde eden Kara Kartal, buna karşın 7 milyon Euro (yaklaşık 261.9 milyon TL) harcadı.
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FENERBAHÇE
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, yaz döneminde olduğu gibi bu dönemi de hareketli geçirdi.
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Defans bölgesini güçlendiren sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferiyle de taraftarlarını ateşledi.
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Bu dönemde herhangi bir gelir elde edemeyen Kanarya, buna karşın 16.7 milyon Euro'yu (yaklaşık 625 milyon TL) kasasından çıkardı.
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GALATASARAY
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray ise yaptığı takviyelerle Avrupa'da ses getirdi.
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Sezon başında Osimhen'i getiren sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeyi Alvaro Morata'yla güçlendirdi.
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Batshuayi, Nelsson, Zaha gibi isimlerle yollarını ayıran Cimbom, 7 takviye birden yaptı.
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9.2 milyon Euro (yaklaşık 344.2 milyon TL) gelir elde eden G.Saray, buna karşılık olarak 27.46 milyon Euro (yaklaşık 1.02 milyar TL) harcadı.
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Üç Büyükler, bu dönemde gelir gider dengesini sağlayamazken; transferlerde 40,96 milyon Euro (yaklaşık 1.53 milyar TL) zarar etti.