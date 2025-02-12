Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama

Yum! Brands, geçen ay Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmasını, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshettiğini duyurmuştu. Açıklada "Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor" ifadelerini kullanılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye operasyonları İş Gıda tarafından yönetilen fast food zincirleri KFC ve Pizza Hut fesih işleminin ardından şubelerini tek tek kapatırken İş Gıda da konkordato ilan etmişti.

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Yaklaşık 7 bin çalışan mağdur olurken, haklarını alamadıkları sebebiyle İstanbul ve İzmir gibi pek çok ilde protesto gerçekleştirmişti.

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İŞ GIDA'DAN GELİŞMELER SONRASI AÇIKLAMA

Gelişmelerin ve protestoların ardından İş Gıda'dan açıklama geldi.

Açıklamada "Öncelikle, otuz altı yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren KFC ve Pizza Hut markalarının 2020 yılından bu yana işletmeciliğini üstlenen İş Gıda A.Ş. olarak, Yum! Brands ile olan sözleşmemizin tek taraflı feshedilmesi sonucu yaşanan gelişmeler nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçten duyduğumuz derin üzüntüyü tüm paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu süreçte çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Sürecin tüm paydaşlarımız açısından en sağlıklı ve mümkün olan en az zararla ilerlemesini sağlamak adına yoğun bir çaba içindeyiz. Bu süreci şeffaflıkla yönetmeye kararlıyız" denildi.

SON DURUM NE?

Açıklamada sürecin nasıl geliştiğine dair bilgi verilirken şu ifadeler kullanıldı:

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"2020 yılında 138 KFC restoranı ile başladığımız ve sonrasında 2022 yılında dahil ettiğimiz 58 Pizza Hut restoranı ile devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda dört yıldan kısa bir sürede yeni restoran açılışlarıyla 35 şehirde, tamamı İŞ Gıda'ya ait 537 restorana ulaştık. Bu süreçte yalnızca restoranlarımızın sayısını arttırmakla kalmadık; tedarik zincirinden inşaata, kurye operasyonlarına kadar yaygın bir ekosistem inşa ettik ve binlerce kişiye istihdam yarattık.

Bu hızlı büyümenin getirdiği yatırım maliyetlerini sürekli özkaynaklarımızla karşıladık. Kazandığımız her bir kuruşu Yum! Brands'in yönlendirmesi doğrultusunda yeni KFC ve Pizza Hut restoran açılışlarına yatırdık. Bunun sonucu olarak, 2024'ün son çeyreğinde finansal anlamda zorlanmaya başladık ve çok yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldık. Bu esnada hem markalarımızın hem de paydaşlarımızın zarar görmemesi adına Yum! Brands ile görüşmelere başladık. Bu görüşmelerde tüm operasyonların kendilerine devredilmesi de seçenekler arasındaydı. Süreç olumlu bir şekilde ilerlerken, 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşmemizi aniden tek taraflı olarak feshederek dört yıllık iş birliğimizi bir anda sonlandırma kararı aldılar. Bunun sonucunda biz de Türkiye genelindeki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın operasyonlarını durdurmak zorunda kaldık. REKLAM Bu gelişme, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Sürecin etkilerini en aza indirmek ve başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın haklarını korumak adına gerekli adımları atıyoruz. Şirketimizin mali ve operasyonel koşullarını değerlendirerek, yükümlülüklerimizi sürdürülebilir şekilde yerine getirebilmek ve tüm paydaşlarımızın haklarını güvence altına alabilmek adına konkordatoya başvurduk. Mahkeme konkordatonun kesinleşmesi öncesi 31 Ocak 2025 itibarıyla üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu süreç, şirketimizin mali dengesini yeniden sağlamak ve tüm taraflar için en uygun hukuki çözümleri geliştirmek adına alınmış bir önlemdir. Konkordato sürecinin yönetimi, ilgili yasal çerçevede, mahkemece atanmış konkordato komiserlerinin gözetiminde, yetkili makamların denetimi ve rehberliğinde yürütülmektedir." ÇALIŞANLAR NE YAPACAK? İş Gıda açıklamasında çalışanların ve ailelerinin bu süreçten nasıl etkilendiğinin farkında olduklarını ve bunun üzüntüsünü derinden hissettiklerini ifade ederken önceliklerinin, çalışanların kazanılmış haklarını korumak ve sürecin onlar için en az mağduriyetle tamamlanmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, gerekli adımları atarak süreci dikkatlice yönettiklerini belirten İş Gıda çalışanların sürecine dair şu maddeleri sıraladı: " Çalışanlarımızın haklarını güvence altına almak adına maaş ve özlük haklarıyla ilgili süreçleri yetkili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz.

Bugüne kadar düzenli yapılan maaş ödemeleri neticesinde çalışanlarımızın 2025 yılı öncesine dönük bir maaş alacağı bulunmamaktadır. Ancak Yum! Brands'in sözleşmemizi 8 Ocak'ta tek taraflı feshetmesi sonrasında yaşanan zorluklar nedeniyle şirket tarihimizde ilk kez, Ocak ayına ait maaşlar, her zamanki ödeme gününde ödenememiştir.

Hukuken, konkordato sürecinde çalışanlar alamadıkları maaşlarını, konkordatonun kesin mühletinde İŞKUR üzerinden alabilirler. Ancak bu sürecin uzun sürmesi ihtimaline karşılık şirketimiz çalışanlarımızın mağdur olmaması adına 5 Şubat'ta ödenmesi gereken ve ödenemeyen Ocak ayı maaşlarını öncelikli olarak görerek, Şubat ayı içerisinde restoranların devirlerini takiben elde edilecek gelirler ile Şubat ayı sonuna kadar ödemeyi planlamaktadır.

Sözleşmemizin Yum! Brands tarafından feshedilmesine bağlı olarak faaliyetlerimizin durması nedeniyle zorunlu ve feshin son çare olması ilkesine uygun şekilde, İş Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında işten çıkış işlemlerine başlanacaktır.

İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz için yol haritamız: İş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin bu süreçten en az düzeyde etkilenmesi için gerekli adımları atıyoruz.

Yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına konkordato sürecini titizlikle yönetiyoruz." "ŞEFFAF VE DÜZENLİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Açıklamanın sonunda ayrıca "Yum! Brands ile olan iş birliğimizin tek taraflı sona ermesi nedeniyle tüm restoranlarımızı kapatarak müşterilerimize hizmet vermeyi durdurmak zorunda kaldık. Müşterilerimizin bu süreçten nasıl etkilendiğinin farkındayız ve bunun üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Yaşanan belirsizlikleri gidermek adına, şeffaflıkla ve düzenli olarak kamuoyuna bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz" denildi.