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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak

        Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak düzenleme 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 17:33 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:52
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        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
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        Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemenin 21 Şubat’ta Giresun’da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi.

        BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' raporunun, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına katılmıştı.

        Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili soru üzerine, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.

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