Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi.

MALATYA

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Yavuz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır." ifadesini kullandı.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünce 13 Şubat Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağının değerlendirildiğini belirtti.

Bu nedenle yarın için eğitim-öğretime ara verileceğini ifade eden Hatipoğlu, öğrencilere kitap okumaları ve ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Hatipoğlu, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. KIRŞEHİR Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelere göre gece ve yarın gün içerisinde kent genelinde kuvvetli kar yağışının beklenildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Şubat 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları da dahil eğitime 1 gün ara verilmiştir." Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personellerin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Vali Murat Sefa Demiryürek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulları tatil ettiklerini belirtti. Demiryürek, paylaşımında, "Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir'imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi dersliklerinize bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. SİVAS Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. NEVŞEHİR Nevşehir'de kuvvetli kar yağışı beklentisi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Nevşehir Valisi Ali Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre gece başlayacak kar yağışının yarın gün boyu sürmesinin beklendiğini, bu kapsamda eğitim ve öğretime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiğini bildirdi. İl genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim, öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirten Vali Fidan paylaşımında, "Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan annelerle kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.