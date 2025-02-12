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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşu: 11 Nisan

        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşmaya çıkacak

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak. Öte yandan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davada duruşma savcısı, mütalaa için ek süre talep etmişti. Mahkeme başkanı, savcıya mütalaa için ek süre verip duruşmayı 11 Nisan'a ertelemişti. İmamoğlu, aynı gün önce Çağlayan Adliyesi'nde, öğleden sonra ise Büyükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:36
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        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı tespiti üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

        BAŞSAVCI 'MAĞDUR' SIFATIYLA YER ALDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.

        İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

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        Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade ediliyor.

        İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığına, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığına ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığına, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığına işaret ediliyor.

        İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer alıyor.

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        İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği belirtiliyor.

        7 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

        İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep ediliyor.

        SABAH ÇAĞLAYAN'DA ÖĞLEDEN SONRA B.ÇEKMECE'DE

        İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davada duruşma savcısı, bu dosya ile bağlantısı olabileceği düşüncesiyle dosyanın kendisine tebliğ edilmesini isteyerek mütalaa için ek süre talep etmişti. Mahkeme başkanı, savcıya mütalaa için ek süre verip duruşmayı 11 Nisan'a ertelemişti.

        AYNI GÜN İKİ DURUŞMAYA ÇIKACAK

        Büyükçekmece'deki duruşmada 11 Nisan'da mütalaanın açıklanması bekleniyor İmamoğlu, aynı gün önce Çağlayan Adliyesi'nde, öğleden sonra ise Büyükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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        #Ekrem İmamoğlu
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