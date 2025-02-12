Serdal Adalı tek tek açıkladı!

DORTMUND VE LIVERPOOL'DAN BEŞİKTAŞ'A

Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90'lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız.

Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde’de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United’da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester’da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere’de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor.

Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf (Son Kulübü: Borussia Dortmund) ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak.