Trabzonspor'dan Galatasaray'a son 14 yılda 7'nci transfer: Eren Elmalı!
Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı resmen renklerine bağladı. 2010'lu yıllarda bordo-mavili kulüpten yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar bir yenisini daha ekledi.
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Transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray noktayı Eren Elmalı ile koydu.
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Yaklaşık bir aydır masada olan iki kulüp üçüncü zirvede anlaşabildi.
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Sarı-kırmızılılar Eren Elmalı transferi için Trabzonspor'un 5 milyon Euro'luk inadını kırabildi.
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Milli futbolcu da Galatasaray'a transfer olabilmek için hem kulüp hem teknik direktörüyle görüştü; iki aylık alacaklarından da feragat etti.
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Eren Elmalı son 14 yılda Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen yedinci futbolcu oldu.
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Galatasaray 2010'lu yılların başlarında Trabzonspor'un efsaneleşen kadrolarından birçok oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
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11-12'de Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar, 2012-13'te Burak Yılmaz, 2014-15'te ise Olcan Adın Trabzon'dan İstanbul'a uçmuştu.
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Sarı-kırmızılılar 2016-17 sezonunda ise Luis Cavanda'yı 1.8 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.
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Belçikalı yıldız Galatasaray'da beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı kulüp Cavanda'nın transferlerinden kâr elde etmişti.
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Standard Liege'e 500 bin Euro'ya kiralanan Belçikalı 2018'de 2,5 milyon Euro'ya yine Standard'a transfer olmuştu.
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Selçuk İnan, Galatasaray'ın efsaneleri arasında girerken Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar da kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi isimler arasındaydı.
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Burak Yılmaz da Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayıp gol krallığı unvanını takarken Olcan Adın da Galatasaray'da biri şampiyonluk olmak üzere dört kupa kazandı.
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