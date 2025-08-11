Habertürk
        Bolu orman yangını: Bolu ve Çanakkale'de orman yangını | SON DAKİKA HABERİ

        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!

        Çanakkale Kepez'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı paylaşımda, orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" dedi. Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı. Çamlıbel Sitesi, ÇOMÜ Kampüsü ve Jandarma kampı tahliye edildi. Çanakkale Havalimanı'nda saat: 19.30'a kadar uçuşlar durduruldu. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına da, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınlara 5 uçak, 5 helikopter, 32 arazöz ile müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 14:24 Güncelleme: 11.08.2025 - 16:17
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Çanakkale'de öğle saatlerinde merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi, Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına 5 uçak, 5 helikopter, 32 arazöz ile müdahale ediliyor.

        VALİDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

        ÇANAKKALE BOĞAZI TEK TARAFLI KAPANDI

        Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı. Çamlıbel Sitesi, ÇOMÜ Kampüsü ve Jandarma kampı tahliye edildi. Çanakkale Havalimanı'nda saat: 19.30'a kadar uçuşlar durduruldu. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına da, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        BOLU MUDURNU'DA ORMAN YANGINI

        Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

        Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        #Bolu
