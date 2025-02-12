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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürdüğü kızının bileklerini kesti! Cani babanın korkunç oyunu! | Son dakika haberleri

        Öldürdüğü kızının bileklerini kesti! Cani babanın korkunç oyunu!

        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kızı Dilem Yazıcı'yı boğarak öldüren cani baba Amir Yazıcı ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Buna göre babanın, intihar izlenimi vermek için kızının bileklerini de kestiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:40
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        Cani babanın korkunç oyunu!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Amir Yazıcı’nın (44), kızı Su Dilem Yazıcı'yı (13) boğarak öldürdükten sonra intihar izlenimi vermek için onun her iki bileğini de kestiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi.

        Daha önce eşinden boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, 'Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı. Paylaşımı görüp Yazıcı'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde bileklerinde kesik bulunan Amir Yazıcı'yı yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı'yı ise ölü buldu. Amir Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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        KIZIN BİLEKLERİNDE KESİKLER BULUNDU

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri, evde ve ölen Su Dilem Yazıcı üzerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemede Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem'in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklere rastlandı.

        Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren Yazıcı, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve ve kendisinin bileklerini kestiğini anlattı. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Kızımla okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. İki bileğini kestim. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği belirtildi.

        Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem'in telefonundan kendisine, 'Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım, katilsin' şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

        ANNE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

        Su Dilem Yazıcı, dün Çorlu Garaj Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., “Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye gözyaşı dökmüştü.

        BABANIN YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ

        Öte yandan kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğan Amir Yazıcı'nın adliyeye sevki sırasında yüzündeki tırnak izleri dikkat çekti. Amir Yazıcı'nın boğmaya çalışırken kızının karşı koymak istediği ve tırnaklarının babasının yüzüne geldiği, izlerin de bu nedenle oluştuğu üzerinde durulduğu bildirildi.

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        #Tekirdağ
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