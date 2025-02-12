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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş | Son dakika haberleri

        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!

        İzmir'in Konak ilçesinde, cesedi denizden çıkarılan 44 yaşındaki Hüseyin Etli'nin suya düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Etli'nin, Adli Tıp'taki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:35
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        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
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        İzmir'de, Alsancak kordon boyunda, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Hüseyin Etli'nin (44) hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        DENİZDE BOĞULDUĞU SAPTANDI

        AA'daki habere göre Alsancak kordon boyunda, dün gece saatlerinde denizde boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Etli'nin, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

        DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan Etli'nin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Etli'nin, sahile doğru yürüdüğü ve denize düştüğü anlar yer alıyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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