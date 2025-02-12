Vahşet! Karısını boğarak öldürdü

Dehşet saçan olay sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sercan Güler ve eşi Sibel Güler henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Sercan Güler, çocuklarının gözü önünde eşini boğarak öldürdü. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sibel Güler'in öldüğünü belirledi. Sercan Güler olay yerinde gözaltına alınırken, Sibel Güler'in eve girmeye çalışan yakınları ise polis tarafından engellendi. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemlerini arttırırken cinayet sırasında evde bulunan 3 çocuk koruma altına alındı.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Savcılık incelemesinin ardından Sibel Güler'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan Sercan Güler, polise çıkan tartışmada kendisini kaybettiğini ve eşini boğarak öldürdüğünü söyledi. Çok pişman olduğunu söyleyen katil zanlısının adli işlemleri devam ediyor.