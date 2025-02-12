Okan Buruk'tan sert sözler: Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!

AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda da karşılaştıklarını ve 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Buruk, "Yakından tanıdığımız bir stat. Yakın zamanda burada bir maç yaptık. Grup müsabakasıydı. Tek maçlık bir eşleşmeydi. Şimdi iki maçlık bir seri bekliyor. İlk maçı deplasmanda oynamamız, buradan alacağımız avantajlı sonuç, rövanşta kendi sahamızda turu geçmek için önemli olacak. Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını biliyoruz. Rakibimiz de bizi iyi tanıyor. İki takım da kazanmak ve avantaj elde etmek için oynayacak." diye konuştu.

Oyuncularına güvendiğini aktaran Okan Buruk, "Önemli eksiklerimiz var. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Kadro olarak buraya kalabalık gelmedik ama oyuncularıma güveniyorum. İnşallah ikinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.