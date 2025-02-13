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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü

        Nevşehir'de bir kadın, tartıştığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Talihsiz kadının vurulduktan sonra bir işletmeye sığındığı anlar kameraya yansıdı. Cinayet şüphelisi eski eş, polise teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 07:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 07:24
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        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
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        Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın yaşamını kaybetti.

        Bir süre önce eşinden boşanan S.N.Ş. (26) ile eski eşi E.Y, arasında Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancayla eski eşine ateş etti.

        YARALI OLARAK İŞ YERİNE SIĞINDI

        Yaralanan kadın, sokaktaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ, TESLİM OLDU

        AA'nın haberine göre; cinayet şüphelisi E.Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

        YARALI HALDE İŞ YERİNE SIĞINDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan S.N.Ş'nin yaralı halde koşarak bir işletmeye sığındığı ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İş yerinde bulunan vatandaşlardan Neva Yanağlıbaş, gazetecilere, yaralı kadının koşarak bulundukları binaya girdiğini belirterek, "İmdat sesi duyduk, içeriye aldık. Montunda delik vardı, içeri girince yere yığıldı." dedi.

        Mehmet Karataş da silah sesi duyduklarını, ardından kadının koşarak içeri girdiğini, yaralı olduğunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden 112'yi aradıklarını anlattı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Nevşehir
        #haberler
        #Son dakika haberler
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